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ПОЛІТИКА

У Держдепі заявили, що гарантії безпеки України мають пережити навіть адміністрацію Трампа

10 серпня 2023, 11:07
У Держдепі заявили, що гарантії безпеки України мають пережити навіть адміністрацію Трампа
Фото: reuters.com
Гарантії будуть закріплені у міждержавних угодах.

У Держдепі США заявили, що угоди про гарантії безпеки Україні, переговори щодо яких почалися цього тижня, мають пережити будь-яку президентську адміністрацію. 

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, передає "Голос Америки".

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і серед наших союзників та партнерів, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – заявив Метью Міллер.

Цю заяву він зробив, відповідаючи на питання, що буде із гарантіями безпеки, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп. За словами Міллера, гарантії будуть закріплені у міждержавних угодах, які залишатимуться чинними, незалежно від особи у кріслі президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що документ "Великої сімки" стане першим юридичним підтвердженням, що в України є "парасолька" гарантій. Держсекретар США Ентоні Блінкен, у свою чергу, заявив, що довгострокові зобов'язання, прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі, можуть бутинайефективнішим способом переконати президента росії владіміра путіна у тому, що він не зможе перемогти у війні проти України. 

В той же час, німецький дипломат та глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що скептично ставиться до гарантій країн G7 Україні та порівняв їх із Будапештським меморандумом.

Трампвійна в Українігарантії безпекидерждеп сша

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