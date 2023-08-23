Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Держдепі заявили, що США "не заохочують" атаки всередині росії – Reuters

23 серпня 2023, 09:47
У Держдепі заявили, що США
Фото з Telegram-каналу "BAZA"
Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці рф москві та в Підмосков'ї.

Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що Вашингтон "не заохочує" Україну здійснювати атаки на рф, при цьому українська сторона сама ухвалює рішення щодо захисту від російських загарбників.

Про це повідомляє Reuters.

Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці рф москві та в Підмосков'ї, що прогриміли в ніч проти 23 серпня через атаку невідомих безпілотників. російська сторона, як зазвичай, звинувачує Україну в цьому нальоті.

"Сполучені Штати не заохочують і не допускають нападів усередині росії", - заявив представник Держдепартаменту США агентству.

При цьому чиновник зазначає, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії рф.

"Україна має вирішити, як вона вирішить захистити себе від російського вторгнення, яке розпочалося у лютому минулого року", - сказали в Держдепі.

Представник американської адміністрації додав, що рф може закінчити війну будь-якої миті, вивівши свої війська з України.

У ніч 23 серпня у столиці країни-агресора, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи через невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляли про "бавовну" у Хімках та Красногорську, а також у самій москві, де БПЛА врізався у будівлю - знову в районі "Москва Сіті".

Пізніше мер москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник поцілив у будівлю там, а другий - впав у Можайському районі московської області. При цьому в Міноборони рф розповіли про "припинення спроби" атаки дронів на москву, в якій звинуватили Україну. Також у відомстві заявили про збиття 3 безпілотників літакового типу.

СШАМосквадронивійна в Україні

Останні матеріали

Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється