У Держдепі заявили, що США "не заохочують" атаки всередині росії – Reuters

Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці рф москві та в Підмосков'ї.

Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що Вашингтон "не заохочує" Україну здійснювати атаки на рф, при цьому українська сторона сама ухвалює рішення щодо захисту від російських загарбників.

Про це повідомляє Reuters.

Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці рф москві та в Підмосков'ї, що прогриміли в ніч проти 23 серпня через атаку невідомих безпілотників. російська сторона, як зазвичай, звинувачує Україну в цьому нальоті.

"Сполучені Штати не заохочують і не допускають нападів усередині росії", - заявив представник Держдепартаменту США агентству.

При цьому чиновник зазначає, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії рф.

"Україна має вирішити, як вона вирішить захистити себе від російського вторгнення, яке розпочалося у лютому минулого року", - сказали в Держдепі.

Представник американської адміністрації додав, що рф може закінчити війну будь-якої миті, вивівши свої війська з України.

У ніч 23 серпня у столиці країни-агресора, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи через невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляли про "бавовну" у Хімках та Красногорську, а також у самій москві, де БПЛА врізався у будівлю - знову в районі "Москва Сіті".

Пізніше мер москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник поцілив у будівлю там, а другий - впав у Можайському районі московської області. При цьому в Міноборони рф розповіли про "припинення спроби" атаки дронів на москву, в якій звинуватили Україну. Також у відомстві заявили про збиття 3 безпілотників літакового типу.