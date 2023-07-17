У Держдумі рф погрожують "взяти" Сувальський коридор за допомогою "вагнерівців"

У російській Держдумі заявили, що їм "дуже потрібен" Сувалкський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область рф з білоруссю.

Очільник комітету Держдуми рф з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнера" відправили до білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше.

Про це пише "Крим.Реалії".

"Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібен", - заявив Картаполов.

За його словами, у білорусі створено "ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".

Слід зазначити, що президент Литви Гітанас Науседа у червні на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вже заявляв, що для дієвого захисту Сувалкського коридору необхідно розмістити в Литві бригади союзників по НАТО.

Сувалкський коридор - сухопутний коридор між білоруссю і Калінінградською областю рф, названий так за розташованим на ньому польським містом Сувалки. російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території з'єднало б Калінінградську область і білорусь, "відрізавши" від інших країн НАТО Литву, Естонію і Латвію.