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У Держдумі Росії заявили, що Україна і ЄС повинні заплатити за Крим

"Україна обійшлася з Кримом "дуже непорядно"
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
У Держдумі Росії заявили, що Україна і ЄС повинні заплатити за Крим В'ячеслав Володін. Фото: zampolit.com

"Порушені основоположні права громадян, право на мову, право на освіту на своїй рідній мові, зруйнувала економіку Криму і Севастополя; фактично анексія", - сказав в п'ятницю в окупованому Сімферополі, інформує російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що необхідно доручити профільним комітетам Держдуми проаналізувати, порахувати, "скільки втратила економіка Криму"  через Україну.

"Через наші парламентські структури, європейські структури ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років", - заявив спікер Держдуми, підкресливши, що цим варто зайнятися невідкладно.

Також, на його думку, треба вивчити питання про "відповідальність Євросоюзу за соціально-економічне становище Криму".

"Що стосується грошей, треба порахувати, скільки Україна заборгувала, а так як їх ще Євросоюз підтримує, то борги на Євросоюз перейдуть", - заявив Володін.

Він додав, що в цьому питанні не потрібно бути скромним і входити в положення всіх.

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15 03 2019 14:30
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