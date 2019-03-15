У Держдумі Росії заявили, що Україна і ЄС повинні заплатити за Крим

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".

"Порушені основоположні права громадян, право на мову, право на освіту на своїй рідній мові, зруйнувала економіку Криму і Севастополя; фактично анексія", - сказав в п'ятницю в окупованому Сімферополі, інформує російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що необхідно доручити профільним комітетам Держдуми проаналізувати, порахувати, "скільки втратила економіка Криму" через Україну.

"Через наші парламентські структури, європейські структури ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років", - заявив спікер Держдуми, підкресливши, що цим варто зайнятися невідкладно.

Також, на його думку, треба вивчити питання про "відповідальність Євросоюзу за соціально-економічне становище Криму".

"Що стосується грошей, треба порахувати, скільки Україна заборгувала, а так як їх ще Євросоюз підтримує, то борги на Євросоюз перейдуть", - заявив Володін.

Він додав, що в цьому питанні не потрібно бути скромним і входити в положення всіх.