CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРезультати голосування в Дії показали, що 85% опитаних українців бажають замінити герб СРСР на державний герб на щиті монументальної скульптури «Батьківщина-мати».Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Дії" 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"
Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученням в Дії. У ньому взяли участь близько 780 тис. людей
Фото: skypixel.com
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.
"Заміну герба СРСР на тризуб підтримали 85% українців. Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученням в Дії. У ньому взяли участь близько 780 тис. людей", - написав Ткаченко.
Він наголосив, що на часі лише зміна герба, а не демонтаж монумента.
"Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес. Продовжуємо працювати над трансформацією монумента - його переосмисленням та технічними змінами", - зазначив міністр.
Він зазначив, що у таких питаннях надзвичайно важливим є ініціювання суспільного діалогу.
"Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог із суспільством - вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує. Я дякую всім, хто взяв участь, хто підтримав і критикував", - додав Ткаченко.
Він також відмітив, що "проголосував за заміну герба СРСР на наш тризуб".
Як повідомлялося, двотижневе громадське голосування щодо того, як бути з гербом СРСР на щиті монументальної споруди, запущене в застосунку «Дія», завершилося 21 липня. Українцям було запропоновано обрати один із трьох варіантів: залишити все, як є; зняти герб СРСР; замінити на тризуб.
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21 07 2022 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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