У Дніпрі демонтували російський та радянський пам’ятники Горькому і Чкалову

У Дніпрі напередодні демонтували пам’ятники російському письменнику Максиму Горькому і радянському льотчику Валерію Чкалову

В рамках декомунізації у Дніпрі напередодні демонтували пам’ятники російському письменнику Максиму Горькому і радянському льотчику Валерію Чкалову, повідомляє Радіо Свобода.

Комунальники зняли їх із постаментів за допомогою спецтехніки. Тепер Їх зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств.

Раніше місцева влада Дніпра вирішила демонтувати близько десятка знакових пам’ятників, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР.

Зокрема, 16 грудня у місті зняли пам’ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. Проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки.

У травні тут демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також радянську стелу Площа Жукова на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.