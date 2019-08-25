У Дніпрі грабіжник із пістолета поранив поліцейського

Зловмисник під час спроби затримання відкрив вогонь із пістолета у бік правоохоронця

У Дніпрі 25 серпня під час затримання грабіжника співробітник поліції дістав поранення із пістолета.

Згідно з інформацією, правоохоронці отримали повідомлення про грабіж на території Індустріального району міста. Співробітник поліції, що прибув на місце злочину, помітив підозрюваного та спробував його затримати, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Зловмисник під час спроби затримання відкрив вогонь із пістолета у бік правоохоронця. Внаслідок стрілянини поліцейський отримав поранення ноги та був госпіталізований.

"28-річного підозрюваного у грабежі та замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі", - йдеться в повідомленні.

Також на місці скоєння злочину співробітники поліції виявили речові докази, а саме дві гільзи, пістолет травматичної дії та викрадені золоті прикраси.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій автомобіля "Jaguar S-Type" протягнув по дорозі поліцейського, який зупинив його за порушення правил дорожнього руху.