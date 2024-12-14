У Дніпрі пролунав вибух:загинула одна людина, є поранені

Нині на місці події працюють вибухотехніки.

В одному з центральних районів міста Дніпра в суботу, 14 грудня, близько 14:45 пролунав вибух.

У Національній поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна людина, є поранені, серед них — двоє правоохоронців.

"У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, за попередньою інформацією, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Водночас один з місцевих каналів пише, що було здійснено підрив автомобіля.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.

Судячи з усього, було підірвано автомобіль.

У Національній поліції України підтвердили, що в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Проте, чи було скоєно підрив авто, поки не повідомляється.

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці уточнили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

"Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події", - додали у Нацполіції.