У Дніпрі пролунав вибух:загинула одна людина, є поранені
В одному з центральних районів міста Дніпра в суботу, 14 грудня, близько 14:45 пролунав вибух.
У Національній поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна людина, є поранені, серед них — двоє правоохоронців.
"У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, за попередньою інформацією, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Водночас один з місцевих каналів пише, що було здійснено підрив автомобіля.
Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.
Судячи з усього, було підірвано автомобіль.
У Національній поліції України підтвердили, що в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Проте, чи було скоєно підрив авто, поки не повідомляється.
"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці уточнили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
"Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події", - додали у Нацполіції.