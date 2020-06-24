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У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий

Правоохоронці вилучили усі речові докази та направили їх на експертизу
Сьогодні у Дніпропетровській області в місті Жовті Води у чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого той загинув. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, вибух стався цієї ночі через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою "Ф-1". У результаті чого 25-річний чоловік зазнав множинних поранень ніг та живота. Його доставили до реанімаційного відділення лікарні, однак спасти чоловіка не вдалось.

Правоохоронці вилучили з місця події кільце з чекою та провели магнітний збір уламків від гранати "Ф-1". Також були знайдені і інші речові докази, які направили на експертизу.

Фото: уламки від гранати (dp.npu.gov.ua)

З цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). У межах розслідування поліція встановить всі обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.

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24 06 2020 13:20
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