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У Дональда Трампа діагностували хворобу вен

18 липня 2025, 11:11
У Дональда Трампа діагностували хворобу вен
Це захворювання є поширеним у людей старше 70 років

У президента США Дональда Трампа діагностували захворювання вен, проте його стан є задовільним.

Про це йдеться у звіті лікаря американського лідера, Шона Барбелли, опублікованому на сайті Білого дому. 
 
Там зазначається, що останніми тижнями Трамп зауважив незначну набряклість у нижніх кінцівках, тому його ретельно обстежили. Він пройшов комплексне обстеження, включно з діагностичними судинними дослідженнями. 
 
УЗД нижніх кінцівок виявило хронічну венозну недостатність. У звіті лікаря йдеться, що це – доброякісний і поширений стан, особливо серед осіб віком понад 70 років. Однак ознак тромбозу глибоких вен (ТГВ) чи артеріального захворювання не діагностували.
 
Крім обстеження вен, Трампу провели повний аналіз крові, розширену метаболічну панель, коагуляційний профіль, D-димер, натрійуретичний пептид типу B та серцеві біомаркери. Усі результати були в межах норми. 
 
Також зробили ехокардіограму, яка показала нормальну будову та функціонування серця. Ознак серцевої недостатності, ураження нирок чи системного захворювання не виявили. 
 
Барбелла написав, що на нещодавніх фото у Трампа спостерігались незначні синці на тильній стороні руки. Це відповідає незначному подразненню м’яких тканин, спричиненому частим рукостисканням і прийомом аспірину. Американський лідер приймає цей препара, бо є частиною стандартного серцево-судинного профілактичного лікування. 
 
"Це добре відомий і безпечний побічний ефект терапії аспірином", – йдеться у звіті лікаря.
 
Згідно із висновком, Трамп залишається у відмінному здоров’ї.

 

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