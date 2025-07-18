У Дональда Трампа діагностували хворобу вен

Це захворювання є поширеним у людей старше 70 років

У президента США Дональда Трампа діагностували захворювання вен, проте його стан є задовільним.

Про це йдеться у звіті лікаря американського лідера, Шона Барбелли, опублікованому на сайті Білого дому.

Там зазначається, що останніми тижнями Трамп зауважив незначну набряклість у нижніх кінцівках, тому його ретельно обстежили. Він пройшов комплексне обстеження, включно з діагностичними судинними дослідженнями.

УЗД нижніх кінцівок виявило хронічну венозну недостатність. У звіті лікаря йдеться, що це – доброякісний і поширений стан, особливо серед осіб віком понад 70 років. Однак ознак тромбозу глибоких вен (ТГВ) чи артеріального захворювання не діагностували.