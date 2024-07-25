У Дональда Трампа проблеми з пам'яттю – The Hill

60% американців вважають, що Трамп є занадто старим для зайняття посади президента.

Дональд Трамп, 78–річний колишній президент США, заявив про свої плани балотуватися на пост президента у 2024 році. І став найстарішим кандидатом в історії країни.

Про це пише видання The Hill .

"Трамп вже не є тією людиною, якою був раніше. Зараз колишній президент регулярно плутає імена, коли говорить навмання, і насилу закінчує речення", – звернув увагу ветеран Демократичної партії Макс Бернс.

Він нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що всі кандидати в президенти повинні проходити когнітивний тест незалежно від віку.