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У Дональда Трампа проблеми з пам'яттю – The Hill

25 липня 2024, 09:35
У Дональда Трампа проблеми з пам'яттю – The Hill
60% американців вважають, що Трамп є занадто старим для зайняття посади президента.

Дональд Трамп, 78–річний колишній президент США, заявив про свої плани балотуватися на пост президента у 2024 році. І став  найстарішим кандидатом в історії країни. 

Про це пише видання  The Hill .

"Трамп вже не є тією людиною, якою був раніше. Зараз колишній президент регулярно плутає імена, коли говорить навмання, і насилу закінчує речення", – звернув увагу ветеран Демократичної партії Макс Бернс.
 
Він нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що всі кандидати в президенти повинні проходити когнітивний тест незалежно від віку. 
 
"Його проблеми з пам'яттю добре задокументовані; колишній президент, здається, не міг пригадати, що він робив або з ким розмовляв протягом більшої частини дня 6 січня 2021 року. Він також регулярно забуває, хто є чинним президентом, часто плутаючи Джо Байдена та Барака Обаму під час негласних зауважень. Це здається досить важливим. Проблемою для Трампа стала і кандидатура Камали Гарріс, яка майже на 20 років молодша від нього. Вона енергійніша, активо їздить країною у своїй передвиборчій боротьбі. Трамп до такого на звик", – зазначає видання.
 
Згідно з опитуванням, опублікованим в The Hill, 60% американців вважають, що Трамп є занадто старим для зайняття посади президента. Понад половина виборців, які стежили за дебатами між Трампом і Байденом, вважають, що колишньому президенту слід сконцентруватися на своєму психічному здоров'ї й відмовитися від участі в виборчій кампанії.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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