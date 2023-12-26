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У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок – ЗМІ

26 грудня 2023, 14:53
У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок – ЗМІ
Фото: rbc.ua
Час очікування водіїв вантажівок на виїзд з Польщі в Дорогуську збільшився до понад 30 днів.

Перед пунктом пропуску у Дорогуську на кордоні із Польщею протестувальники пропускатимуть менше автомобілів. Лідерка протесту перевізників у Дорогуську Едита Озигала заявила, що протест став активнішим. 

Про це пише RMF24.

"Протест триває вже вісім тижнів, треба якось змінювати тактику. Сім тижнів наші поступки українській стороні не принесли результату, тому зараз ми активізуємо протест", – пояснила Озигала.

Тепер кожні три години в бік України пускатимуть одну вантажівку. До цього пропускали 3 машини на годину. За даними Палати податкової адміністрації в Любліні, у черзі на виїзд з Польщі в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ" стоять біля 1500 вантажівок.

"Орієнтовний час очікування – з урахуванням нинішнього пропуску транспортних засобів перевізниками – понад місяць", – повідомили у відомстві, пише видання.

Також там зазначили, що зазвичай час очікування такої кількості транспортних засобів на розмитнення в Дорогуську становив близько 68 годин .

Черга вантажівок становить приблизно 40 км і сягає міста Маринін у гміні Седліще. 

За даними польської сторони, у Гребенному в черзі на митне оформлення стоять 950 автомобілів, тобто чекають 12 днів. За нормальних умов на обслуговування такої кількості автомобілів пішло би близько 80 годин. На цьому переході перевізники пропускають кілька автомобілів на годину.

Протест польських перевізників триває від 6 листопада.

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