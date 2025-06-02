У ДПСУ розповіли, як росіяни Сумщині розширяють зону заходу піхоти

Недалеко від прикордоння, ворог накопичив близько 50 тис. солдатів.

На прикордонні Сумщини російські окупанти розширюють зону заходу піхоти на територію України у напрямку населених пунктів Юнаківка та Хотінь.

Про це розповів в етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

В Курській області рф, недалеко від прикордоння, ворог накопичив близько 50 тис. солдатів. На цьому напрямку знаходяться зокрема згадані населені пункти та логістичні сполучення, на які націлений ворог для того, щоб окупувати певну територію України.

"Ситуація непроста, навіть складна. Ворог продовжує направляти піхотні групи в межах двох населених пунктів - Хотінь та Юнаківка. Якщо раніше, на початку таких дій, відмічалися два напрямки - населені пункти Басівка та Журавка, то зараз відмічаємо, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію Україну",

- сказав Демченко.