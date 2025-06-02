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У ДПСУ розповіли, як росіяни Сумщині розширяють зону заходу піхоти

02 червня 2025, 12:07
У ДПСУ розповіли, як росіяни Сумщині розширяють зону заходу піхоти
Фото: Держприкордонслужба України
Недалеко від прикордоння, ворог накопичив близько 50 тис. солдатів.
На прикордонні Сумщини російські окупанти розширюють зону заходу піхоти на територію України у напрямку населених пунктів Юнаківка та Хотінь.
 
Про це розповів в етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.
 
В Курській області рф, недалеко від прикордоння, ворог накопичив близько 50 тис. солдатів. На цьому напрямку знаходяться зокрема згадані населені пункти та логістичні сполучення, на які націлений ворог для того, щоб окупувати певну територію України.
 
"Ситуація непроста, навіть складна. Ворог продовжує направляти піхотні групи в межах двох населених пунктів - Хотінь та Юнаківка. Якщо раніше, на початку таких дій, відмічалися два напрямки - населені пункти Басівка та Журавка, то зараз відмічаємо, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію Україну",
- сказав Демченко.
 
За його словами, передують цим заходам щільні обстріли українських позицій з безпілотних літальних апаратів, артилерії та за допомогою авіації, яка застосовує КАБи, керовані ракети, щоб ускладнити оборону країни. Речник наголосив:
 
"Треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають оборону, щоденно знищуючи десятки загарбників… Але, на жаль, ворог не рахується зі своїми втратами - одні вмирають, інші продовжують йти".
 
Він додав, що поки не фіксується на цьому напрямку для прориву українського кордону застосовування ворогом важкої броньованої техніки. Можливо, її немає у достатній кількості, або противник зберігає її для якихось подальших дій. Наразі там діють виключно піхотні групи, інколи  росіяни намагаються прорватися на квадроциклах, мотоциклах для того, щоб використовуючи швидкість максимально просунутися вглиб території України. Як додав Демченко, швидко просунувшись, росіяни хочуть закріпитися, ховаючись "у норах, різних посадках", щоб дочекатися підкріплення.
 
"Це для того, щоб розширювати зону боїв й атакувати позиції українських воїнів. Водночас  для швидкості, щоб закріпитися, сховатися в норах та чекати своїх, щоб йти в атаку…", - пояснив прикордонник.

 

прикордонна службавійна в Україніросія окупанти

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