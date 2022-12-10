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У Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників. Поліції вдалося його затримати

10 грудня 2022, 14:49
У Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників. Поліції вдалося його затримати
Фото: з вільних джерел
У німецькому місті Дрезден озброєний чоловік взяв заручників у торговому центрі.Поліція вже повідомила про звільнення двох заручників.

Таблоїд Bild стверджує, що вранці 10 грудня підозрюваний застрелив жінку похилого віку, після чого відкрив вогонь по офісу місцевої радіостанції, а потім увірвався в торговий центр Altmarktgalerie і забарикадувався в магазині мережі DM.

О 12:44 за місцевим часом поліція повідомила про вирішення ситуації та звільнення двох заручників. За даними Bild, поліцейські штурмували аптеку та затримали підозрюваного, поранивши його. Заручники – жінка та дитина – не постраждали.

Даних про особу підозрюваного поки що немає. Інформацію про вбивство літньої жінки офіційно не підтверджено.

Торговий центр і розташований поблизу різдвяний ярмарок Штризельмаркт було закрито через цю подію.

заручникинападдрезден

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