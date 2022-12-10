У Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників. Поліції вдалося його затримати
Таблоїд Bild стверджує, що вранці 10 грудня підозрюваний застрелив жінку похилого віку, після чого відкрив вогонь по офісу місцевої радіостанції, а потім увірвався в торговий центр Altmarktgalerie і забарикадувався в магазині мережі DM.
О 12:44 за місцевим часом поліція повідомила про вирішення ситуації та звільнення двох заручників. За даними Bild, поліцейські штурмували аптеку та затримали підозрюваного, поранивши його. Заручники – жінка та дитина – не постраждали.
Даних про особу підозрюваного поки що немає. Інформацію про вбивство літньої жінки офіційно не підтверджено.
Торговий центр і розташований поблизу різдвяний ярмарок Штризельмаркт було закрито через цю подію.