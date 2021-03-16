У Дубаї відкрилось представництво Української бізнес-ради
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Консульство України в Дубаї.
“За сприяння Посольства України в ОАЕ та Консульства України в Дубаї 15 березня в діловому центрі The Place, розташованому у вільній економічній зоні DMCC, відбулося урочисте відкриття представництва Української бізнес-ради в ОАЕ”, - ідеться у повідомленні.
У церемонії взяли участь головний виконавчий директор DMCC Ахмед бін Сулаєм, голова Української бізнес-ради Микита Дорошенко, член правління Української бізнес-ради - співвласник ділового центру The Place Сергій Воронович, консул України в Дубаї Олександр Хом’як та співробітники Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Українська бізнес-рада - неприбуткова організація, створена у 2016 році та офіційно зареєстрована в Торгово-промисловій палаті Дубаю. Основним завданням УБР є зміцнення ділових зв’язків України та ОАЕ, популяризація українського бізнесу в Еміратах та підтримка української громади в ОАЕ.
У лютому 2021 року в рамках найбільшої в світі міжнародної продовольчої виставки Gulfood відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Українською бізнес-радою в ОАЕ.
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