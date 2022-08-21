У двох ДТП в Туреччині загинули 32 людини, понад 50 постраждалих

Пасажирський автобус врізався в машину швидкої допомоги, пожежну машину та автомобіль із журналістами на місці попередньої аварії

Щонайменше 32 особи загинули та десятки отримали поранення внаслідок двох окремих дорожньо-транспортних пригод на південному сході Туреччини 20 серпня.

Про це повідомляє УП з посиланням на Hurriyet

Внаслідок першої аварії за участю автобуса та машини швидкої допомоги в провінції Газіантеп загинули 16 людей та ще 21 отримали поранення.

Губернатор Давут Гюль заявив, що в аварію потрапили "автобус, бригада рятувальників та швидка допомога" на дорозі між столицею провінції Газіантепом і Нізіпом.

Інформаційне агентство DHA повідомило, що пасажирський автобус врізався в машину швидкої допомоги, пожежну машину та автомобіль із журналістами на місці попередньої аварії.

"Серед загиблих троє пожежників, двоє рятувальників та двоє журналістів", — сказав губернатор Газіантепа.

За словами міністра охорони здоров'я, у другій аварії щонайменше 16 людей загинули після того, як водій вантажівки наїхав на пішоходів у місті приблизно за 200 кілометрів на схід.

Аварія в Деріці в провінції Мардін "відбулася після того, як зламалися гальма у вантажівки, яка наїхала на натовп", — заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

За його словами, ще 29 осіб отримали поранення, вісім із них тяжкі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що незадовго до цього на тому ж місці сталася ДТП за участю трьох автомобілів, і рятувальники вже були на місці, коли вантажівка врізалася в натовп.