Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49, - ОНОВЛЕНО

Кількість загиблих від 9 до 27, зазначає New Zealand Herald.

Видання вказує, що після денної молитви до мечетей Аль-Нур і Лінвуд Масджид зайшли озброєні чоловіки та почали стріляти.

Свідки поблизу мечеті Аль-Нур, що знаходиться у центральній частині міста, розповіли, що бачили людей, які стікали на землі кров'ю.

Ще один зі свідків, якому вдалося врятуватися, розповів, що в мечеті стріляли близько 20 хвилин і, за його оцінками, постраждалих може бути до 60. Він зазначив, що озброєний чоловік спершу націлився на чоловічу кімнату, а потім перейшов до жіночої. Він також бачив, як озброєний стріляв чоловіку в мечеті прямо у груди.

"Я просто чекав і молився, Боже, нехай у цього чоловіка скінчаться кулі", — розповів свідок.



Фото: nzherald.co.nz

Мохан Ібрагім, який знаходився поблизу мечеті Аль-Нур, розповів, що спершу він подумав, що відбувся "удар електричним струмом", але згодом люди почали тікати.

Комісар поліції Майкл Буш зазначив, що поліція взяла під варту за напад на мечеті чотирьох людей — трьох чоловіків та одну жінку. Журналіста місцевого телеканалу розповіла CNN, що один зі стрілків є автралійцем.



Фото: nzherald.co.nz

Поліція Нової Зеландії повідомила, що надасть повну інформацію, як тільки зможе.