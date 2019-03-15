Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49, - ОНОВЛЕНО
Кількість загиблих від 9 до 27, зазначає New Zealand Herald.
Видання вказує, що після денної молитви до мечетей Аль-Нур і Лінвуд Масджид зайшли озброєні чоловіки та почали стріляти.
Свідки поблизу мечеті Аль-Нур, що знаходиться у центральній частині міста, розповіли, що бачили людей, які стікали на землі кров'ю.
Ще один зі свідків, якому вдалося врятуватися, розповів, що в мечеті стріляли близько 20 хвилин і, за його оцінками, постраждалих може бути до 60. Він зазначив, що озброєний чоловік спершу націлився на чоловічу кімнату, а потім перейшов до жіночої. Він також бачив, як озброєний стріляв чоловіку в мечеті прямо у груди.
"Я просто чекав і молився, Боже, нехай у цього чоловіка скінчаться кулі", — розповів свідок.
Фото: nzherald.co.nz
Мохан Ібрагім, який знаходився поблизу мечеті Аль-Нур, розповів, що спершу він подумав, що відбувся "удар електричним струмом", але згодом люди почали тікати.
Комісар поліції Майкл Буш зазначив, що поліція взяла під варту за напад на мечеті чотирьох людей — трьох чоловіків та одну жінку. Журналіста місцевого телеканалу розповіла CNN, що один зі стрілків є автралійцем.
Фото: nzherald.co.nz
Поліція Нової Зеландії повідомила, що надасть повну інформацію, як тільки зможе.
Спершу в місті закрили всі школи, утім згодом блокування зняли.
Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн уже назвала події одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".
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Унаслідок стрілянини у двох мечетях Нової Зеландії загинули 49 людей, ще щонайменше 20 постраждали.
"Крайстчерч був домом для жертв. Для багатьох з них це не було місце, у якому вони народилися. Для багатьох Нова Зеландія була їхнім вибором", - зазначила прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн.
Один з нападників - 28-річний автралієць Брентон Таррант. Перед тим, як відкрити вогонь, він поширив 74-сторінковий маніфест, у якому висловив свою ненависть до мігрантів, а також пояснив мотиви своїх дій. Свій вчинок Брентон назвав "терактом". Упродовж 17 хвилин він пряму трансляцію з мечеті, згодом Facebook прибрав відео, а також заблокував його профіль.
Оновлення: Кількість жертв стрілянини в мечетях новозеландського міста Крайстчерч збільшилася до 49.
Одній людині (приблизно 20-річний) пред'явлено звинувачення у вбивствах, він постане перед судом у суботу.
Участь ще трьох затриманих поки залишається незрозумілою, повідомляє BBC, посилаючись на комісара поліції Нової Зеландії Майка Буша.
Комісар підтвердив, що жоден із заарештованих раніше не потрапляв у поле зору поліції.
Глава українського МЗС Павло Клімкін висловив співчуття Новій Зеландії та засудив цей акт насильства.
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