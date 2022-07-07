У двох окупованих містах Луганщини росіяни роздають повістки для нарощення власних сил
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За інформацією голови ОВА, росіяни вже відсвяткували захоплення регіону, порівнявши до перемоги у Другій світовій війні, проте на межу області не вийшли.
"Нетривкою була віра в "асвабадителей" у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано… Як це відбувається? Чоловіка запрошують на "роботу", - наприклад, до водоканалу, - а за кілька днів він замість перших грошей отримує "повістку". Його викликає "нова батьківщина", - розповідає Гайдай.
Силами місцевих жителів Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти намагаються здолати супротив українських військових для завершення виконання хоча б якогось завдання.
"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. От коли вона десятикратна і дозволено стирати з лиця землі великі міста - тоді щось виходить", - зазначив глава ОВА.
Сергій Гайдай зауважив, що захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом не вдалось, попри те, що росіяни захопили ділянки, з яких відступило ЗСУ на нові оборонні позиції.
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