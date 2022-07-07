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У двох окупованих містах Луганщини росіяни роздають повістки для нарощення власних сил

Очікується чергове підсилення противника
окупаційні війська росії роздають повістки у Сєвєродонецьку та Лисичанську повістки місцевим жителям для підкріплення позицій.
У двох окупованих містах Луганщини росіяни роздають повістки для нарощення власних сил Фото: t.me/luhanskaVTSA

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією голови ОВА, росіяни вже відсвяткували захоплення регіону, порівнявши до перемоги у Другій світовій війні, проте на межу області не вийшли.

"Нетривкою була віра в "асвабадителей" у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано… Як це відбувається? Чоловіка запрошують на "роботу", - наприклад, до водоканалу, - а за кілька днів він замість перших грошей отримує "повістку". Його викликає "нова батьківщина", - розповідає Гайдай.

Силами місцевих жителів Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти намагаються здолати супротив українських військових для завершення виконання хоча б якогось завдання.

"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. От коли вона десятикратна і дозволено стирати з лиця землі великі міста - тоді щось виходить", - зазначив глава ОВА.

Сергій Гайдай зауважив, що захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом не вдалось, попри те, що росіяни захопили ділянки, з яких відступило ЗСУ на нові оборонні позиції.

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07 07 2022 09:33
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