У двох окупованих містах Луганщини росіяни роздають повістки для нарощення власних сил

окупаційні війська росії роздають повістки у Сєвєродонецьку та Лисичанську повістки місцевим жителям для підкріплення позицій.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією голови ОВА, росіяни вже відсвяткували захоплення регіону, порівнявши до перемоги у Другій світовій війні, проте на межу області не вийшли.

"Нетривкою була віра в "асвабадителей" у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано… Як це відбувається? Чоловіка запрошують на "роботу", - наприклад, до водоканалу, - а за кілька днів він замість перших грошей отримує "повістку". Його викликає "нова батьківщина", - розповідає Гайдай.

Силами місцевих жителів Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти намагаються здолати супротив українських військових для завершення виконання хоча б якогось завдання.

"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. От коли вона десятикратна і дозволено стирати з лиця землі великі міста - тоді щось виходить", - зазначив глава ОВА.

Сергій Гайдай зауважив, що захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом не вдалось, попри те, що росіяни захопили ділянки, з яких відступило ЗСУ на нові оборонні позиції.