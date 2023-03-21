У Джанкої знищено ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею — ГУР

У ГУР заявили, що "загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації".

В окупованому росіянами Джанкої на півночі Криму ввечері 20 березня знищено російські крилаті ракети, заявили в українській військовій розвідці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калибр НК" під час їхнього транспортування залізницею", - йдеться у повідомлені.

У ГУР заявили, що "загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації".

Раніше кримчани у пабліках писали про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що "був приліт безпілотників".

"Калибр НК" – ракети, призначені для пусків з надводних кораблів Чорноморського флоту росії. Дальність ураження – понад 2500 кілометрів по наземних цілях і 375 кілометрів по морських.