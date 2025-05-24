У екс прем'єр Британії Бориса Джонсона народилася дев’ята дитина

Політик вже вдруге одружений.

У колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона друга дружина народила четверту їдитину - доньку.

Всього у Джонсона тепер дев’ять дітей.

Про це повідомляє The Telegraph.

Дівчинку назвали Поппі Еліза Джозефіна. Вона з'явилась на світ 21 травня.

"...Яка ти гарненька і крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані", - написала дружина Джонсона Керрі.

Джонсони також виховують синів: Вілфреда 2020 року народження, Фреда 2023 року та доньку Ромі, яка народилася у 2021 році.

Новонароджена донька стала дев'ятою дитиною.

Політик має також чотирьох дітей від колишньої дружини Марини Вілер і доньку, яка з'явилася на світ у результаті його роману з артконсультанткою Гелен Макінтайр.