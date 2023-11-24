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У Ердогана знову заговорили про переговори України та росії

24 листопада 2023, 14:55
У Ердогана знову заговорили про переговори України та росії
Фото: xn--j1aidcn.org
Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Переговори між Україною та росією, на думку голови МЗС Туреччини Хакана Фідана, є найефективнішим способом припинення війни та усунення загроз. Ба більше, країна заявила про свою готовність провести таку зустріч на своїй території, якщо сторони визначаться з умовами. Хакан Фідан виступив з цією заявою у пʼятницю, 24 листопада, на відкритті саміту зі стратегічних комунікацій Stratcom Summit 2023, що проходить в Стамбулі.

Про це пише "Укрінформ".

 

"Найефективнішим способом усунення загроз, безсумнівно, є якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів… У разі визначення умов, Туреччина може знову прийняти мирні переговори між росією та Україною", — зауважив міністр.

Хакан Фідан наголосив на тому, що Туреччина надає політичну та стратегічну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

У питанні війни в Ізраїлі, міністр наголосив на тому, що повинно бути досягнуто повне припинення вогню, а до Гази має надійти допомога.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію на основі рішення про створення двох держав. У наших ініціативах і переговорах ми спостерігаємо, що єдиним рішенням ізраїльсько-палестинської проблеми є створення незалежної палестинської держави зі столицею Східним Єрусалимом", — сказав Хакан Фідан.

Також міністр нагадав про те, що Туреччина висловила готовність бути гарантом у досягненні домовленостей між Палестиною та Ізраїлем.

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