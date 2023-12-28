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У Естонії поки немає можливості видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків – глава МВС

28 грудня 2023, 19:11
У Естонії поки немає можливості видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків – глава МВС
Фото: Scanpix / Postimees
Для цього як мінімум потрібне відповідне рішення уряду.

Естонія, згідно з міжнародним правом, не може передавати Україні військовозобов'язаних чоловіків.  

Про це повідомив міністр  внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Він зазначив, що його слова про готовність видати Україні її військовозобов'язаних громадян, які перебувають на території Естонії, було трохи спотворено.

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", - додав Ляенеметс.

Водночас він додав, що якби Україна звернулася до Естонії за допомогою в мобілізації українських громадян, які проживають на території країни, то від цього прохання "було б досить складно відмовитися". Відмова стала б поворотом спиною до України, яка перебуває у стані війни.

"Однак слід сказати, що сьогодні  у нас немає такої можливості, згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на урядовому рівні", - підсмикнув глава МВС.

Міністр вважає, що українцям, які проживають у країні, потрібно дати чіткий сигнал: Естонія нікого звідси не прожене і не працюватиме над відправкою біженців на фронт.

 

 

Естоніявійськовозобов'язанівійна в Україніросія окупанти

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