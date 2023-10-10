В Естонії заявили, що готові втратити дотації ЄС через членство України – FT

Очільниця уряду Естонії закликала інші країни-члени розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б союзу приймати нові країни.

Естонія готова до того, що втратить підтримку Фонду солідарності Європейського Союзу, якщо Україна приєднається до ЄС, заявила прем'єрка Кая Каллас. Очільниця уряду Естонії закликала інші країни-члени розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б союзу приймати нові країни.



Про це пише The Financial Times.

Каллас сказала, що в довгостроковій перспективі Естонія готова втратити доступ до фондів ЄС, що призначені для допомоги економікам бідніших держав-членів. Вона припустила, що такий перехід займе час, повідомляє видання.

"Врешті-решт це станеться, але не відразу", - зауважила Кая Каллас.

Як писала Financial Times минулого тижня, аналіз ЄС показав, що за нинішньої структури бюджету Україна матиме право на отримання майже 190 млрд євро протягом семи років, що перетворило би багато нинішніх держав-членів із чистих одержувачів коштів ЄС у чистих платників.

Естонія була однією з шести країн, згаданих у внутрішньому документі Ради Євросоюзу, які втратять доступ до фондів солідарності, якщо Україна й інші майбутні члени, такі як Молдова та шість країн Західних Балкан, приєднаються без зміни чинних бюджетних правил. Не матимуть права на фінансування блоку також Чехія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта.

"Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримуємо натомість. Ніхто не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки та що саме", - наголосила очільниця уряду Естонії.