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У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля

27 липня 2024, 10:53
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У Федеральному Бюро розслідувань зазначили, що у колишнього президента США стріляли.

Під час мітингу, 13 липня, в кандидата у президенти Дональда Трампа влучила куля або її частина.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

"У вухо колишнього президента Трампа потрапила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого" , – йдеться у заяві ФБР.
 
До цього правоохоронні органи, залучили до розслідування замаху на Трампа, ФБР і Секретну службу, утримувалися від розголосу причин його поранення. Представники експрезидента також відмовилися надати медичну документацію з лікарні, де він проходив первинне лікування.
 
Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що "отримав кулю за демократію", коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 
 
Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

 

ФБРДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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