У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля

У Федеральному Бюро розслідувань зазначили, що у колишнього президента США стріляли.

Під час мітингу, 13 липня, в кандидата у президенти Дональда Трампа влучила куля або її частина.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

"У вухо колишнього президента Трампа потрапила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого" , – йдеться у заяві ФБР.

До цього правоохоронні органи, залучили до розслідування замаху на Трампа, ФБР і Секретну службу, утримувалися від розголосу причин його поранення. Представники експрезидента також відмовилися надати медичну документацію з лікарні, де він проходив первинне лікування.