У ФБР знайшли можливі докази політичної змови проти Трампа

Пакет секретних документів, що можуть мати відношення до розслідування про ймовірні зв’язки Дональда Трампа з росією.

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель "випадково" натрапив на пакет секретних документів, що можуть мати відношення до розслідування про ймовірні зв’язки Дональда Трампа з росією.

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією джерел телеканалу, документи були знайдені в одній із секретних кімнат у будівлі ФБР, де зберігалися в так званих "мішках для спалювання" — призначених для знищення в спеціальній печі. Загалом виявлено тисячі файлів, що могли бути підготовлені до утилізації.

Серед знайдених матеріалів — секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема, який містить усі зібрані ним розвідувальні дані. Як стверджують джерела, документ може підтверджувати, що саме ФБР за часів президента Барака Обами відігравало ключову роль у розгортанні розслідування проти Трампа ще до публічного спалаху скандалу.

Очікується, що рішення про розсекречення додатку ухвалюватимуть директор ЦРУ Джон Реткліфф, очільник Нацрозвідки Тулсі Габбард, генеральний прокурор Пем Бонді, в.о. директора АНБ Вільям Хартман та сам Патель. У разі позитивного рішення документ передадуть голові юридичного комітету Сенату Чаку Грасслі для оприлюднення.

Джерела Fox News припускають, що документ може підтверджувати існування внутрішнього плану у США, спрямованого на підтримку кампанії Гілларі Клінтон через поширення тверджень про зв’язки Трампа з кремлем. Не виключено також, що частина файлів є підробкою, створеною "демократами для дискредитації опонентів".

"Важко уявити, як такі фігури як Бреннан, Клеппер і Комі зможуть це пояснити", — заявив один зі співрозмовників, маючи на увазі колишніх високопосадовців розвідки часів Обами.

Раніше, у липні, ЦРУ опублікувало звіт із критикою процесу складання оцінки щодо російського втручання у вибори 2016 року, вказавши на численні процедурні порушення.

Нагадаємо, Кеш Патель був затверджений Сенатом США на посаду глави ФБР 20 лютого 2025 року — попри різке неприйняття з боку демократів. Він відомий прихильністю до правих теорій змови, а також антиукраїнськими висловлюваннями, включно з вимогами "розслідувати використання Україною американської допомоги".