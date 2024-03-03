У Феодосії знищений нафтогін окупантів

Вночі в місті пролунали гучні вибухи.

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму знищено нафтогін, яким росія перекачувала нафтопродукти.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтогону у місті. Наслідки усували до самого ранку", - заявили в русі та додали , що втрати колосальні.

Вранці в неділю Міністерство оборони рф заявило про нібито знищення 38 українських безпілотників над територією півострова.

Натомість ще вночі в соцмережах повідомили про сильні вибухи в Феодосії, зокрема в районі нафтобази. Зокрема "Крим. Реалії" зазначили, що близько 2 2 години ночі в будинках місцевих жителів задзвеніли шибки, а у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Впродовж години в місті пролунало ще кілька гучних вибухів.

Також вночі був закритий для автотранспорту Кримський міст, а також тимчасово обмежила рух трасою "Таврида" в керченському напрямку.

Серія вибухів пролунала в Криму вдень 1 березня. Тоді місцеві пабліки та партизанський рух "Атеш" заявили про влучання у військову базу селищі Гвардійське.