У Філадельфії розбився медичний літак, ніхто не вижив

"Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу".

Причини катастрофи поки не встановлені. На момент аварії у місті була холодна, дощова погода та погана видимість. Пожежники та рятувальники залишалися на місці трагедії кілька годин.

Через дві години після катастрофи більшість пожеж вдалося загасити, повідомили місцеві ЗМІ.

На цей момент офіційних коментарів від поліції та пожежної служби Філадельфії немає.