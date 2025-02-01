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У Філадельфії розбився медичний літак, ніхто не вижив

01 лютого 2025, 12:28
У Філадельфії розбився медичний літак, ніхто не вижив
Скриншот з відео Steve Keeley/Х
За попередніми даними, серед пасажирів були чотири члени екіпажу, педіатричний пацієнт та супроводжуюча особа.
На північному сході Філадельфії (штат Пенсильванія) у США 1 лютого розбився медичний літак Learjet 55.
 
Про це повідомляє телеканал CBS із посиланням на поліцію.
 
На борту було шестеро людей. Літак, який прямував у Спрингфілд-Брансон у Міссурі, розбився незабаром після вильоту з аеропорту.
 
Компанія Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, указала, що він перевозив хвору дитину, також загинули її супровідник і четверо членів екіпажу.
 
Літак впав поблизу Roosevelt Mall у Північно-Східній Філадельфії. Відео, яке показали місцеві телеканали, демонструє, як літак різко пішов у піке, врізався в землю і вибухнув.
 
Мер Філадельфії Шерелл Паркер підтвердила, що кілька будинків і машин загорілися.
 
"Ми працюємо в режимі повної мобілізації, це наш головний пріоритет," – заявила вона на пресконференції.
 
Як пише Reuters, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, перебуваючи на місці катастрофи, заявив: "Ми знаємо, що ця трагедія спричинила втрати для нашого регіону. Наші думки та молитви з тими, хто зараз у скорботі".
 
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у соцмережах:
 
"Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу".
 
Причини катастрофи поки не встановлені. На момент аварії у місті була холодна, дощова погода та погана видимість. Пожежники та рятувальники залишалися на місці трагедії кілька годин.
 
Через дві години після катастрофи більшість пожеж вдалося загасити, повідомили місцеві ЗМІ.
 
На цей момент офіційних коментарів від поліції та пожежної служби Філадельфії немає.

 

СШАавіакатастрофа

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