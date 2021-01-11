CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ парламенті Фінляндії запропонували зробити військовий призов обов’язковим для жінок, при цьому військова служба обов’язковою не буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок
Неявку на призов пропонують карати штрафом
Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Парламентська комісія, що закінчила роботу на минулому тижні, запропонувала зробити призов обов'язковим для жінок. При цьому обов'язковий призов не означає обов'язкової армійської служби для жінок.
Комісія вважає, що це крок на шляху до зменшення ґендерної нерівності, який допоможе перевірити ситуацію цілої вікової групи: зокрема, їхнє здоров'я, освіту, трудові перспективи та психологічний стан.
Неявку на призов пропонують карати штрафом.
Міністерство оборони вважає, що обов'язковий призов для всіх допоможе підвищити популярність армійської служби серед жінок. Цього року понад 1600 жінок обрали добровільну службу в армії.
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01 11 2021 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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