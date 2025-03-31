У Фінляндії оштрафували нідерландських туристів за перетин кордону з рф
Окружний фінський суд міста Оулу виніс вироки трьом нідерландським туристам.
Їх спіймали на незаконному перетині кордону з рф, пише фінський мовник Yle.
Туристи були виявлені в прикордонній зоні між Фінляндією і росією в районі Куусамо в кінці січня. Двоє з трьох перейшли на російський бік кордону.
Ширина прикордонної зони там становить близько 3 км.
Капітан прикордонної служби Маурі Нюгорд розказав, що порушниками були туристами з Нідерландів.
За його словами, чоловіки перетнули кордон з цікавості.
Прикордонна служба отримала наводку про пересування чоловіків від громадськості і після цього вдалося вистежити і затримати їх.
У поліції чоловіки зізналися у скоєному, але жоден з трьох не з'явився на судовому засіданні. Окружний суд Оулу судив їх заочно.
Проте суд не повірив заявам туристів і постановив, що чоловіки повинні були знати, що вони перебувають у забороненій зоні, адже там є кілька повідомлень про це різними мовами.
Чоловіки 1983 і 1968 років народження були засуджені до 35-денних штрафів за порушення державного кордону, а третьому 1962 року народження був засуджений до 15 діб штрафу за незначне порушення державного кордону.
Штраф - грошова санкція, що базується на тяжкості правопорушення, а також на доході або статках порушника.
Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді.