У Фінляндії підтвердили візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів п'яти Північних країн.

Про це сьогодні повідомили в канцелярії президента Фінляндії.

Під час візиту відбудуться офіційні переговори між главами України та Фінляндії. Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо обговорять боротьбу України проти рф і підтримку нашої держави з боку Фінляндії, двосторонні відносин між країнами та глобальну геополітичну ситуацію у світі.

Після завершення перемовин лідери держав проведуть спільну пресконференцію.

Зеленський також візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн – Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Вона має відбутися у другій половині дня у Президентському палаці та буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.

Крім того, український президент зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.