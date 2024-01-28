У Фінляндії проходять президентські вибори

Чинний президент Саулі Ніїністе завершує свою роботу на посаді глави держави після максимально можливих двох термінів поспіль.

Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії відбуваються перші президентські вибори після вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє The New York Times.



Сьогодні Фінляндія обирає нового президента після двох шестирічних каденцій Саулі Ніїністе, який уже не може балотуватися на третій термін.

За останніми опитуваннями, лідерами виборчих перегонів є спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, екс-голова уряду Олександр Стубб і колишній глава МЗС Пекка Хаавісто.



Раніше понад 1,8 мільйона фінів, або 44% виборців, уже проголосували достроково на цих виборах.

У країні на сьогодні проживає 5,6 мільйона людей. Зазвичай, явка на вибори становить близько 70% або більше.

Перші результати виборів очікуються у неділю. Якщо жоден із кандидатів не набере більшості, то другий тур запланований на 11 лютого.