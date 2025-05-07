У Фінляндії розбився винищувач F-18 Hornet

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet. Пілот встиг катапультуватися, триває рятувальна операція.

Інцидент стався 7 травня близько 11:00 на території аеропорту Рованіємі.

На півночі Фінляндії сталася авіаційна аварія за участю винищувача F/A-18 Hornet Повітряних сил країни.

За попередніми даними, літак упав у межах військової зони. Пілота, який скористався кріслом-катапультою, доставлено на додаткове медичне обстеження.

На місці події працюють рятувальники, територія аварії оточена. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Причини аварії з’ясовують.