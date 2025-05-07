У Фінляндії розбився винищувач F-18 Hornet
07 травня 2025, 13:13
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Пілот встиг катапультуватися, триває рятувальна операція.
У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet. Пілот встиг катапультуватися, триває рятувальна операція.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Фінляндії в соцмережі X.
Інцидент стався 7 травня близько 11:00 на території аеропорту Рованіємі.
На півночі Фінляндії сталася авіаційна аварія за участю винищувача F/A-18 Hornet Повітряних сил країни.
За попередніми даними, літак упав у межах військової зони. Пілота, який скористався кріслом-катапультою, доставлено на додаткове медичне обстеження.
На місці події працюють рятувальники, територія аварії оточена. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення немає.
Причини аварії з’ясовують.