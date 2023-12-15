У Фінляндії розслідуватимуть причетність російського неонациста до воєнних злочинів в Україні

Правоохоронці Фінляндії ухвалили рішення про початок розслідування воєнних злочинів російського неонациста Яна Петровського в Україні.

Заступник головного прокурора Фінляндії вирішив розпочати попереднє розслідування воєнних злочинів співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Яна Петровського.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Попереднє розслідування проведуть у Фінляндії, оскільки суд відмовив Україні в екстрадиції Петровського. Фінляндія може розслідувати злочини, скоєні в Україні, оскільки йдеться про так званий міжнародний злочин.

Відповідно до Кримінального кодексу, міжнародний злочин — це злочин, покарання за який ґрунтується на міжнародній угоді, яка є обовʼязковою для Фінляндії. У цьому випадку, незалежно від місця скоєння злочину, до нього застосовується фінське право.

Попереднє розслідування проведе Центральний відділ фінської кримінальної поліції.

російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до рф.