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У Фінляндії розслідують появу невідомих дронів поблизу військового заводу

11 лютого 2025, 12:10
У Фінляндії розслідують появу невідомих дронів поблизу військового заводу
Фото: korrespondent.net
За словами представника відомства Юссі Луото, безпілотники бачили кілька разів.
Фінська поліція веде розслідування стосовно ймовірного перебування безпілотників поруч  з об’єктом збройової компанії Nammo минулого тижня.
 
Про це повідомляє Yle.
 
Центральне бюро розслідувань Фінляндії розслідує інформацію про появу безпілотних апаратів поблизу заводу з виробництва вибухівки компанії Nammo у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.  
 
За словами представника відомства Юссі Луото, безпілотники бачили кілька разів. Він зазначив, що не може на цьому етапі розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню. 
 
У Nammo відмовилися від коментарів. 

 

дрониФінляндіявійна в Україні

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