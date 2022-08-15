У Фінляндії в популярному серед росіян місці грає гімн України

Про це повідомляє AFP.

Russian tourists visiting Finland greeted with Ukrainian anthemhttps://t.co/WaddzGJr37 pic.twitter.com/gUqYAajVdt — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2022

Дамба в Іматрі – одне з найпопулярніших туристичних місць у Фінляндії. Щодня в той самий час вона відкривається. Потоки води вириваються під музичний супровід. Раніше дамба відкривалася під музику фінського композитора Яна Сібеліуса, але з кінця липня її відкриття супроводжує звучання гімну України.

Дамба в Іматрі є дуже популярною серед туристів, особливо серед росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України.