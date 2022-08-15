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У Фінляндії в популярному серед росіян місці грає гімн України

Російські туристи, які відвідують фінське місто Іматра на сході країни, тепер щодня слухають гімн України.
У Фінляндії в популярному серед росіян місці грає гімн України Джерело: Getty Images
Про це повідомляє AFP.
 
 
Дамба в Іматрі – одне з найпопулярніших туристичних місць у Фінляндії. Щодня в той самий час вона відкривається. Потоки води вириваються під музичний супровід. Раніше дамба відкривалася під музику фінського композитора Яна Сібеліуса, але з кінця липня її відкриття супроводжує звучання гімну України.
Дамба в Іматрі є дуже популярною серед туристів, особливо серед росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України.
 

 

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15 08 2022 17:30
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