НОВИНИРосійські туристи, які відвідують фінське місто Іматра на сході країни, тепер щодня слухають гімн України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії в популярному серед росіян місці грає гімн України
Джерело: Getty Images
Про це повідомляє AFP.
Russian tourists visiting Finland greeted with Ukrainian anthemhttps://t.co/WaddzGJr37 pic.twitter.com/gUqYAajVdt— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2022
Дамба в Іматрі – одне з найпопулярніших туристичних місць у Фінляндії. Щодня в той самий час вона відкривається. Потоки води вириваються під музичний супровід. Раніше дамба відкривалася під музику фінського композитора Яна Сібеліуса, але з кінця липня її відкриття супроводжує звучання гімну України.
Дамба в Іматрі є дуже популярною серед туристів, особливо серед росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України.
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