У Фінляндії відбудуться масштабні артилерійські навчання НАТО

Навчання заплановані на листопад цього року.

Наступного місяця у Фінляндії пройдуть надзвичайно масштабні артилерійські навчання НАТО.

Навчання Lightning Strike 24 відбудуться в Лапландії з 4 по 28 листопада.

Заплановано, що у навчаннях буде задіяно близько 3 600 військовослужбовців, з них приблизно 1250 - міжнародні війська.