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У Фінляндії відбудуться масштабні артилерійські навчання НАТО

15 жовтня 2024, 21:33
У Фінляндії відбудуться масштабні артилерійські навчання НАТО
Фото: korrespondent.net
Навчання заплановані на листопад цього року.
Наступного місяця у Фінляндії пройдуть надзвичайно масштабні артилерійські навчання НАТО.
 
Про це повідомляє Yle.
 
Навчання Lightning Strike 24 відбудуться в Лапландії з 4 по 28 листопада.
 
Заплановано, що у навчаннях буде задіяно близько 3 600 військовослужбовців, з них приблизно 1250 - міжнародні війська.
 
До Фінляндії прибудуть міжнародні війська, зокрема, зі США, Великобританії, Швеції, Естонії, Данії та Чехії.
 
Ці навчання є частиною очолюваних США навчань Dynamic Front 25, які крім Фінляндії пройдуть в Естонії, Данії, Румунії та Польщі. Загалом у них братимуть участь близько 5 тис. військових із 28 різних країн.

 

Фінляндіявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

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