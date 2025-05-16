У Фінляндії відбулась міжнародна конференція щодо повернення викрадених рф українських дітей

У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", за підсумками якої учасники прийняли комюніке щодо системного характеру депортацій та намір рф стерти в дітей українську ідентичність.

Про це інформує Офіс генпрокурора України.

"15 травня у Гельсінкі пройшла міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", організована Радою Європи, ПАРЄ та парламентом Фінляндії", — ідеться у повідомленні.

Конференція зібрала урядовців, парламентарів та правозахисників з усієї Європи, аби розглянути важливе питання незаконної депортації та примусового переміщення дітей під час російської агресії проти України.

Окрема панель конференції була присвячена притягненню до відповідальності причетних до депортації.

Участь у конференції взяла заступник Генпрокурора України Вікторія Літвінова. Вона повідомила про деталі розслідування, яке ведеться в рамках національного законодавства:

"В Криму та на Донбасі російська влада відпрацювала стратегію депортації дітей, яку надалі використали під час повномасштабного вторгнення. Ми реконструювали хронологію подій та ієрархічний ланцюжок причетних посадових осіб, ідеологів і колаборантів. Закликаємо інші країни вести власні розслідування за принципом універсальної юрисдикції", — наголосила Літвінова.