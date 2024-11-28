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ПОЛІТИКА

У Фінляндії відкриють завод з виробництва дронів для України та ЄС

28 листопада 2024, 14:11
У Фінляндії відкриють завод з виробництва дронів для України та ЄС
Воно покриватиме потреби в дронах України та ЄС.

У Фінляндії з'явиться підприємство з виробництва безпілотників. 

Про це повідомляє прес-службу компанії Summa Defence,пише ЄП.

Основною метою нового заводу є швидке розширення виробничих потужностей для безпілотників, що використовуються в бойових діях в Україні, а також запуск їхнього серійного виробництва у Фінляндії та Європі. Старт масового випуску дронів заплановано на першу половину 2025 року.

"Попит на безпілотні технології та виробничі можливості високий. Дрони постачатимуть не тільки в Україну, а й у країни Європейського союзу і НАТО. Вони стануть важливим елементом цивільних, оборонних і охоронних систем", - зазначив Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.

Для реалізації проєкту Summa Defence створює дочірню компанію Summa Drones Ltd, яка очолить спільне підприємство з українськими партнерами. Серед учасників української сторони - компанії Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development. Виробництво включатиме не тільки повітряні, а й наземні та морські безпілотники.

Створення заводу у Фінляндії розглядається як стратегічна інвестиція, спрямована на зміцнення надійності поставок безпілотних систем як в Україні, так і на міжнародній арені.

"Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість ланцюжків поставок", - додав Холопайнен.

війнадрониФінляндіявиробництво зброї

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