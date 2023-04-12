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У Фінляндії відповіли на запит України щодо передачі винищувачів Hornet

12 квітня 2023, 18:00
У Фінляндії відповіли на запит України щодо передачі винищувачів Hornet
Міноборони Фінляндії відповіло на запит України про проведення переговорів щодо можливості передавання літаків Hornet.

Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен заявив, що нині питання про можливе передавання Україні фінських винищувачів Hornet "не на часі". Він зазначив, що дискусія щодо винищувачів "не актуальна".  

Про це повідомляє видання Yle.

"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом найближчих років, після чого їх життєвий цикл завершиться", - зазначив він.

Кайкконен додав, що відповідь на запит України дали минулого тижня.

Україна у березні звернулася до Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливе передавання Україні винищувачів Hornet.

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