У Фінляндії все менше людей вірять у гарантії безпеки НАТО – опитування
29 квітня 2025, 18:33
Фото: korrespondent.net
Фіни сумніваються, що країни НАТО їх зможуть захистити
Все менше громадян Фінляндії вірять в гарантії безпеки НАТО після того, як президент Дональд Трамп поставив під сумнів те, що США будуть захищати союзників у разі нападу.
Про це йдеться в опитуванні, яке було проведено на замовлення фінського форуму бізнесу і політики EVA, передає Bloomberg.
Зокрема третина фінів вірить у стримуючий ефект колективної оборони Організації Північноатлантичного договору, порівняно з половиною лише півтора року тому.
Також стало менше громадян Фінляндії, які погоджуються з думкою "Гарантії безпеки НАТО є настільки сильним стримуючим фактором, що ніхто не наважується чіпати членів альянсу".
У Bloomberg нагадали, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році, через рік після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Наразі країна охороняє понад половину кордону військового блоку від свого головного ворога. Також у Фінляндії зберігають призовну армію та збільшили витрати на оборону.