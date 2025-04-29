У Фінляндії все менше людей вірять у гарантії безпеки НАТО – опитування

Фіни сумніваються, що країни НАТО їх зможуть захистити

Все менше громадян Фінляндії вірять в гарантії безпеки НАТО після того, як президент Дональд Трамп поставив під сумнів те, що США будуть захищати союзників у разі нападу.

Про це йдеться в опитуванні, яке було проведено на замовлення фінського форуму бізнесу і політики EVA, передає Bloomberg.

Зокрема третина фінів вірить у стримуючий ефект колективної оборони Організації Північноатлантичного договору, порівняно з половиною лише півтора року тому.

Також стало менше громадян Фінляндії, які погоджуються з думкою "Гарантії безпеки НАТО є настільки сильним стримуючим фактором, що ніхто не наважується чіпати членів альянсу".

У Bloomberg нагадали, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році, через рік після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Наразі країна охороняє понад половину кордону військового блоку від свого головного ворога. Також у Фінляндії зберігають призовну армію та збільшили витрати на оборону.