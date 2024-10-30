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У Фінляндії заарештували майже 40 російських об'єктів

30 жовтня 2024, 11:07
У Фінляндії заарештували майже 40 російських об'єктів
Фото: korrespondent.net
Це культурні центрі та квартири.

У Фінляндії заарештували російське майно на десятки мільйонів євро: нерухомість і акції, кі належать російській державі.

Про це повідомляє фінський мовник Yle

За списком служби судових приставів, з яким ознайомився медіаресурс, заарештованих об'єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро.

Серед них об’єктів: російський центр науки і культури в Гельсінкі, приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів, квартири по всій Фінляндії т. 

Так, в місті Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. 

Керівник міжнародного департаменту міста Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири. 

Також вчора, 29 жовтня,  газета Helsingin Sanomat писала, що нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися по всій Фінляндії. 

Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати або передати. 

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду Гаазі, винесеним у квітні 2023 року і тоді ж суд зобов'язав росію виплатити українській енергетичній компанії "Нафтогаз" більше 5 мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані окупацією Криму.

 

РосіяарештФінляндіямайно рф

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