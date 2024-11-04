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У Фінляндії закрили музей Леніна

04 листопада 2024, 11:38
У Фінляндії закрили музей Леніна
Фото: з відкритих джерел
Він працював майже 80 років.

У Фінляндії закрили музей Леніна у місті Тампере, який працював там із 1946 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це був єдиний музей, що діяв за межами росії, присвячений ватажку російських більшовиків.

Наступного року у цій будівлі відкриють музей політичної історії, експозиція якого буде присвячена відносинам Фінляндії з росією. 

Музей Леніна у Тампере закрився у неділю, 3 листопада. 

Новий музей планують відкрити вже 15 січня 2025 року. 

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону для стримування загрози з боку рф.

 
музейФінляндіяленін

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