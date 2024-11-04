Він працював майже 80 років.

У Фінляндії закрили музей Леніна у місті Тампере, який працював там із 1946 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це був єдиний музей, що діяв за межами росії, присвячений ватажку російських більшовиків.

Наступного року у цій будівлі відкриють музей політичної історії, експозиція якого буде присвячена відносинам Фінляндії з росією.

Музей Леніна у Тампере закрився у неділю, 3 листопада.

Новий музей планують відкрити вже 15 січня 2025 року.

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону для стримування загрози з боку рф.