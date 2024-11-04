У Фінляндії закрили музей Леніна
У Фінляндії закрили музей Леніна у місті Тампере, який працював там із 1946 року.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Це був єдиний музей, що діяв за межами росії, присвячений ватажку російських більшовиків.
Наступного року у цій будівлі відкриють музей політичної історії, експозиція якого буде присвячена відносинам Фінляндії з росією.
Музей Леніна у Тампере закрився у неділю, 3 листопада.
Новий музей планують відкрити вже 15 січня 2025 року.
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону для стримування загрози з боку рф.