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ПОЛІТИКА

У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури – ЗМІ

02 квітня 2023, 09:26
У Фінляндії заморозили кошти російського центру науки та культури – ЗМІ
Фото: korrespondent.net
Гроші зберігалися на рахунку у банку Nordea.

Фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі. Гроші були на рахунку у банку Nordea.

Про це повідомляє фінське видання Kauppelehti.

Видання зазначає, що до початку агресії росії проти України російський центр науки і культури співпрацював з Фінсько-російським товариством, яке значною мірою фінансувалося коштом фінських платників податків. Він займається організацією культурних заходів та мовних курсів, а також, як сказано на його сайті, сприяє "співпраці між науковцями та бізнесменами".

Не відомо, про яку суму йдеться. Проте видання повідомляє, що одразу ж був заблокований платіж у розмірі 153 євро від фізичної особи з Фінляндії, а банку заборонено здійснювати та проводити будь-які виплати з рахунку центру, окрім як на рахунок судового пристава.

Зазначається також, що рішення про заморожування коштів було прийняте ще 10 березня, проте про нього стало відомо лише зараз.

Фінляндіязаморозкикошти рф

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