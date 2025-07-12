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ПОЛІТИКА

У Фінляндії затримали колишнього найманця ПВК "Вагнер", який попросив притулку

12 липня 2025, 16:10
У Фінляндії затримали колишнього найманця ПВК
Фото: з відкритих джерел
За даними Yle, прикордонники виявили чоловіка завдяки спрацюванню датчиків і затримали його відразу після перетину кордону.

На території Фінляндії затримали колишнього найманця російської приватної військової компанії "Вагнер", який попросив притулку в країні.

Про це повідомляє Yle.

Фінська прикордонна служба раніше повідомляла про чоловіка, який 17 червня перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії. За інформацією Yle, підтвердженою кількома джерелами, чоловік – російський військовий на ім'я Євгеній.

Чоловік перетнув фінський кордон в районі Вяліваара. Ця ділянка розташована в лісистій місцевості і не перегороджена прикордонним парканом.

За даними Yle, прикордонники виявили чоловіка завдяки спрацюванню датчиків і затримали його відразу після перетину кордону.

Він попросив у Фінляндії міжнародного захисту і зараз перебуває в центрі тимчасового утримання.

Водночас фінський мовник зазначає, що росіянин публікував у соцмережах фотографії та відеозаписи, які підтверджують його участь у війні проти України. На деяких з цих матеріалів видно нашивку "Вагнера" на його формі.

В інтерв'ю російським пропагандистським каналам Євгеній розповідав про бої в Україні і стверджував, що добровільно вступив до військ рф у 2022 році, пройшов підготовку в складі "Вагнера" і брав участь в операціях в Бахмуті.

В одному з інтерв'ю Євгеній розповідає, як його підрозділ знищив автомобіль з українськими військовими в Селидовому.

З осені 2024 року він зник з публічного поля, а вже в лютому 2025 року він опублікував відео, в якому різко розкритикував російське командування.

30 червня Євгеній знову опублікував у соцмережі Вконтакте відео з критикою російського військового керівництва. За даними Yle, на момент публікації цього відео чоловік вже перебував у Фінляндії.

Центральна кримінальна поліція (KRP) підтвердила Yle, що проводить попередню перевірку щодо особи, яка прибула з росії і, ймовірно, служила в лавах "Вагнера".

В ході перевірки поліція оцінює, чи є підстави для початку кримінального розслідування.

На цей час фінська влада не підозрює Євгенія в скоєнні воєнних злочинів.

Фінляндіявагнерросія окупанти

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