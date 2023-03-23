У Фінляндії затримали судно з добривами російського підсанкційного олігарха – Yle

У судно мали завантажити добрива, які виробляє компанія російського олігарха із санкційного списку ЄС.

Російське вантажне судно "Smew" було затримано фінському порту Котка. Воно мало перевозити добрива компанії підсанкційного російського олігарха.

Про це пише Yle.



За даними видання, у судно мали завантажити добрива, які виробляє компанія російського олігарха із санкційного списку ЄС. Однак про якого саме олігарха йдеться - офіційно не повідомляється.

Попередньо, обсяг вантажу добрив становить 20 тисяч тонн. Його вартість за поточними цінами світового ринку оцінюється в 10-12 мільйонів євро.

"У співпраці з владою ми виявили, що на борту було добриво, яке, ймовірно, належало особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені, якщо їх виявлено", - розповіла керівниця групи з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.



Наразі "Smew" знаходиться за межами порту. Судно очікує підтвердження того, чи може тимчасово заарештований вантаж отримати дозвіл на вивезення з країни.



Як розповіла Саріваара, ймовірніше за все вантаж продовжить свій шлях після розмитнення. У Фінляндії його можуть пропустити у разі, якщо він прямує до третьої країни та йому необхідно забезпечити виробництво продуктів харчування