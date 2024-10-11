​У Фінляндії завершили слідство щодо російського неонациста Петровського

Його звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Національне бюро розслідувань Фінляндії повідомило про завершення кримінального провадження за підозрою у вчиненні воєнних злочинів в Україні у 2014 році.

Про це повідомляється на сайті НБР.

"Одну особу підозрюють у кількох воєнних злочинах, у тому числі в тяжких воєнних злочинах… Матеріали кримінального провадження будуть передані до прокуратури. За матеріалами заступник генпрокурора вирішить питання про притягнення до відповідальності у справі. Будь-які звинувачення мають бути висунуті до 31 жовтня 2024 року", – ідеться в повідомленні.

НБР повідомило, що його співробітники і прокурори у справі співпрацювали з Фінськими силами оборони та Фінською службою безпеки та розвідки. Крім того, вони обмінялися інформацією з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України, Європолом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом (МКС).

У повідомленні слідчого органу не вказане ім’я і прізвище фігуранта справи, але обставини вказують на те, що йдеться про Воїслава Тордена (на Донбасі у 2014 році він був відомий як Ян Петровський).