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ПОЛІТИКА

У Фінляндії заявили, що західна допомога Україні "не є благодійністю"

14 липня 2023, 13:26
У Фінляндії заявили, що західна допомога Україні
Міністр зазначила, що західні країни як і раніше прихильні підтримці України і вона не бачить ніякої "втоми від війни".

Надання допомоги Україні не є благодійністю для інших країн.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Financial Times, коментуючи нещодавні слова міністра оборони Великої Британії Бена Уолеса про те, що "люди хочуть бачити дрібку подяки" від України. 

"Нам потрібно зрозуміти, що це не є благодійністю, тому що Україна бореться за нас, за нашу свободу і архітектуру європейської безпеки", - сказав Валтонен.

Міністр зазначила, що західні країни як і раніше прихильні підтримці України і вона не бачить ніякої "втоми від війни".

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що вони - не Amazon, а від України хочуть бачити "щіпку подяки" в питаннях допомоги.

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити дрібку вдячності... Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї). Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському) пагорбі в Америці", - цитує Воллеса The Guardian.

Воллес пригадав, як приїжджав торік в Україну: "Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм тоді це в минулому році, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список (зброї).

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна завжди висловлює подяку партнерам за підтримку, тому він не розуміє причин такої заяви.

"Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру. Нехай він напише мені, як потрібно дякувати, і я так і подякую", – додав він.

допомогаФінляндіяВоллесвійна в УкраїніЗеленський.

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