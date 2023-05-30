Фінляндія тестує паркан на кордоні з росією

Прикордонники Фінляндії показали, який вигляд має паркан, який будують на фінсько-російському кордоні.

Прикордонні служби продемонстрували ділянку загородження з колючим дротом, що будують у містечку Пелкола в Іматрі на східному кордоні.

Про це повідомляє фінський Yle.

Трикілометровий паркан будують для перевірки функціональності бар'єрної огорожі, його висота сягає близько чотирьох метрів. Будівництво паркану має завершитися влітку цього року.

Після завершення пілотного проєкту буде побудовано 200 кілометрів паркану.