У фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній – Politico

Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у фокусі наступного пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Про це Politico повідомили європейські дипломати.

“Процес виплавки алюмінію вимагає величезних витрат електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще варіантом санкцій щодо російської енергетики”, − зазначає видання.

За інформацією торговельної організації European Aluminium, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

Один з дипломатів зазначає, що країни незабаром почнуть обговорювати “додаткові елементи, які загалом стануть пропозицією повної заборони”.

ЄС сподівається домовитися про новий пакет санкцій до 24 лютого - двох років після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Водночас дипломати кажуть, що найбільшою проблемою є те, що на “всі великі пункти вже накладено санкції”, а інші – “недоступні”, наприклад атомна енергетика енергія чи скраплений природній газ (СПГ).