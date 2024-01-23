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У фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній – Politico

23 січня 2024, 13:23
У фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній – Politico
Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у фокусі наступного пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Про це Politico повідомили європейські дипломати.

Процес виплавки алюмінію вимагає величезних витрат електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще варіантом санкцій щодо російської енергетики”, − зазначає видання.

За інформацією торговельної організації European Aluminium, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

Один з дипломатів зазначає, що країни незабаром почнуть обговорювати “додаткові елементи, які загалом стануть пропозицією повної заборони”.

ЄС сподівається домовитися про новий пакет санкцій до 24 лютого - двох років після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Водночас дипломати кажуть, що найбільшою проблемою є те, що на “всі великі пункти вже накладено санкції”, а інші – “недоступні”, наприклад атомна енергетика енергія чи скраплений природній газ (СПГ).

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