CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 600 осіб евакуювали зі своїх будинків у Франкфурті, щоб фахівці могли знешкодити бомбу часів Другої світової війни, яку виявили у річці Майн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франкфурті евакуювали майже 600 осіб та підірвали бомбу часів Другої світової
Бомба більше не становить небезпеки. Від неї нічого не залишилось. Натомість у річці помітили мертву рибу
Фото: Європейська правда
Згідно з планом, бомбу підірвали під водою у неділю. Під час вибуху пролунав гучний звук, на річці утворився великий фонтан, повідомляє "Європейська правда".
Поліція повідомила, що бомба більше не становить небезпеки. Від неї нічого не залишилось. Натомість у річці помітили мертву рибу.
Американську 250-кілограмову бомбу під час навчання з дайвінгу на річці у вівторок виявили рятувальники.
Після знешкодження бомби територія біля річки, закрита для автомобілів, велосипедів та пішоходів, знову стала доступною.
Нагадаємо, що в італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.
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