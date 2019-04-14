У Франкфурті евакуювали майже 600 осіб та підірвали бомбу часів Другої світової

Бомба більше не становить небезпеки. Від неї нічого не залишилось. Натомість у річці помітили мертву рибу

Близько 600 осіб евакуювали зі своїх будинків у Франкфурті, щоб фахівці могли знешкодити бомбу часів Другої світової війни, яку виявили у річці Майн.

Згідно з планом, бомбу підірвали під водою у неділю. Під час вибуху пролунав гучний звук, на річці утворився великий фонтан, повідомляє "Європейська правда".

Поліція повідомила, що бомба більше не становить небезпеки. Від неї нічого не залишилось. Натомість у річці помітили мертву рибу.

Американську 250-кілограмову бомбу під час навчання з дайвінгу на річці у вівторок виявили рятувальники.

Після знешкодження бомби територія біля річки, закрита для автомобілів, велосипедів та пішоходів, знову стала доступною.

Нагадаємо, що в італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.